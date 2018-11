Kunstwerk herinnert aan verdronken dorp Leuffen

GROESSEN - Kippen scharrelen rond en geiten staan toe te kijken. De klompen bij de deur, het melkrek en de luiken voor de ramen maken het idyllische plaatje compleet. Op de hoek Leuvensedijk en Leuvensestraat in Groessen ligt een stukje historie. Het witte huis met de naam De Driehoek is nog een tastbare herinnering aan het verdronken dorp Leuffen.

'Dit is eigenlijk de toegangspoort tot het dorp', legt Jan Verhagen uit. Hij is archeoloog en historicus en samen met Lian van der Zon, projectleider Bakens in het Liemers Landschap, loopt hij de Leuvensedijk op.

'Hier hebben vroeger allemaal gezinnen gewoond die zelfvoorzienend waren. Ze woonden ver van de bewoonde wereld en konden zich hier zelf goed redden', vertelt Jan. 'Ze waren alleen wel altijd in strijd met het water'.

Huizen afgebroken

De oude dijk bij Leuffen werd al vanaf de 12de eeuw na Christus aangelegd. Als de dijk niet hoog genoeg bleek, dan werd deze weer verhoogd. Dat is verschillende keren gebeurd in de geschiedenis.

'Kijk dat is de Jezuïtenwaai', legt Jan uit. 'Die is diep hoor!'. Jan vertelt dat de waai ontstaan is na de dijkdoorbraak van 1799.

'Hier op het informatiebord kun je het wel goed zien. Alle grond uit de Jezuïtenwaai is naar het achterland gespoeld. Naar het dorp Leuffen'. De inwoners konden niet anders dan alles opruimen en afbreken, want na de ramp stonden de huizen flink in het water.

Kunstwerken markeert verdwenen dorp

Wat nu rest is een weiland met her en der een boompje. Toeristen die over de dijk fietsen hebben geen idee dat er ooit een dorpje lag. En dat moet veranderen. Het project Bakens in het Liemers Landschap wil de verdwenen geschiedenis weer tot leven wekken.

'We gaan kijken of we kunstwerken kunnen laten plaatsen en we gaan met de nieuwste innovatieve technieken werken om de geschiedenis weer tot leven te wekken', legt Lian van der Zon uit.

'Hier moet een kunstwerk komen, maar hoe of wat, dat weten we nog niet'. Omwonenden en belangstellenden kunnen daar vanavond over meepraten in het dorpshuis in Groessen. 'We hebben een kunstenaar die iets gaat maken en vanavond hopen we op veel ideeën'.

Reflectie op huidige tijd

Jan vindt het prachtig dat er aandacht aan besteed wordt. 'Het is ook een soort van referentiekader voor onze huidige levenswijze. Vroeger moest men met weinig middelen weten te overleven in de strijd tegen het water. Door hier aandacht op te vestigen zijn we hopelijk bewuster omgaan met wat we zelf hebben'.

Ook Van der Zon refereert aan de huidige tijd. 'Kijk naar de droogte van het afgelopen jaar. Het water staat historisch laag. Samenleven met het water is iets van alle tijden'.

Op de vraag wat voor een kunstwerk hier moet komen antwoord Jan: 'Ik heb geen enkel idee. Dat is aan de creatievelingen'.