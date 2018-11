Gemeenten willen volledige openheid over 'schimmige' boekhouding RTV Favoriet

ZEVENAAR - Het bestuur van RTV Favoriet moet vóór 17 december openheid geven over de gehele boekhouding. Dat heeft wethouder van Loon van de gemeente Zevenaar dinsdagavond aan de gemeenteraad laten weten. Dat gebeurde naar aanleiding van raadsvragen over de lokale omroep. RTV Favoriet kwam enkele weken geleden negatief in het nieuws.

Vrijwilligers trokken bij Omroep Gelderland aan de bel over het schrikbewind dat de directeur en zijn vader (secretaris bij RTV Favoriet) zouden voeren. Ook zou de omroep al jaren niets terug zien van de reclame-opbrengsten.

Volgens enkele medewerkers heeft de lokale omroep jarenlang geen reclame-inkomsten ontvangen op de eigen rekening. Dat blijkt uit documenten die in handen zijn van Omroep Gelderland. Directeur Joshua Eusman bevestigt dat hij adverteerders liet betalen via zijn eigen bedrijf, maar ontkent de aantijgingen van oud-medewerkers dat hij delen van de reclame-opbrengsten in eigen zak zou hebben gestoken.

Onrust

De betalingen van adverteerders werden rechtstreeks overgemaakt naar Goldstar Studio's, een bedrijf van de eigenaar. Naar eigen zeggen waren ze, toen ze enkele jaren geleden in de omroep stapten, bang dat ze met de reclame-opbrengsten de subsidie van de gemeentes zouden verliezen.

Het nieuws veroorzaakte zoveel onrust dat de gemeente Zevenaar -namens de vier Liemerse gemeenten die subsidie verlenen aan Favoriet- meteen in gesprek is gegaan met de vrijwilligers en het bestuur. Het bestuur heeft de gemeente vooralsnog onvoldoende inzicht gegeven in de financiën.

Ultimatum

De vier gemeenten vragen nu per brief volledige openheid over de boekhouding en de besteding van publiek geld door de omroep. Ze verlangen een onderbouwde en door een onafhankelijke register-accountant goedgekeurde toelichting op de constructie met Goldstar Studio’s en de inkomsten en uitgaven die in naam van de omroep gedaan zijn in de periode dat de constructie gehanteerd is.

De gemeentebesturen willen deze gegevens uiterlijk 17 december ontvangen anders kan dit gevolgen hebben voor de subsidie voor 2019.

