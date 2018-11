Burgemeester Bruls fel over invulling Sinterklaasintocht: 'Daar gáán wij niet over als overheid!'

NIJMEGEN - 'Ik word er zelf ook wel een beetje triest van hoe het in dit land gaat. Het lijkt wel of dat prachtige kinderfeest op een of andere manier niet mag.' Dat zegt een zeer felle burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen over de intocht van Sinterklaas in zijn stad.

De actiegroep Kick Out Zwarte Piet heeft aangekondigd zaterdag bij de intocht van de Sint in Nijmegen te willen komen demonstreren. Daarop hebben leden van de harde kern van voetbalclub NEC via WhatsApp- en Telegramgroepen mensen opgeroepen naar de Grote Markt in de stad te komen voor een tegenactie. 'Geen anti-zwartepietenactie in Nijmegen. Schop ze de stad uut', was daarbij de boodschap.

Niet demonstreren tijdens de intocht

'Ik heb groot respect voor iedereen met welke opvatting dan ook, maar ga niet die zaterdag van de intocht daarvoor gebruiken', zegt de Nijmeegse burgemeester. 'Als je wilt demonstreren, kom dan op een ander moment. En één ding moge duidelijk zijn, mocht het zover komen, ik zal niet toestaan dat er op of langs de route gedemonstreerd wordt.'

Bruls en de harde kern van NEC hebben in het verleden nogal eens tegenover elkaar gestaan, maar ze lijken elkaar redelijk te vinden in het idee dat de demonstratie op een ander moment moet en in ieder geval niet in de buurt bij de intocht. De burgemeester vat het net iets anders samen: 'Ik ben het nooit eens met hooligans van NEC, maar ik ben wel blij dat zij inderdaad ook wel snappen dat dit een goed standpunt is.'

Gezond verstand

'Ik vind het eigenlijk te triest voor woorden dat volwassenen in dit land niet in staat zijn echt een dialoog te ontketenen', vervolgt Bruls. 'In die zin ben ik het ook niet eens met de mensen van Kick Out Zwarte Piet die zeggen dat ze dit doen omdat het zo'n goeie dialoog oplevert. Volgens mij leidt het alleen maar tot meer spanningen en daar ben ik niet van.'

'Als burgemeester vind ik het juist belangrijk dat we die echte dialoog hebben, met respect voor elkaars standpunten en dat kan op een heleboel momenten', gaat Bruls verder. 'Maar als Sint met de Pieten - met al die mensen langs de kant - langskomt, dan komt er niets van een dialoog, dat leidt alleen maar tot agressie en misschien nog veel erger. Uiteraard zullen we ingrijpen als dat nodig is. Maar ik hoop eerlijk gezegd dat het gezonde verstand zal overwinnen en dat het niet zover zal komen.'

'Daar gaan wij niet over als overheid!'

GroenLinks in Nijmegen riep eerder op om geen Zwarte Piet te hebben bij de intocht van Sinterklaas. Hier ging het college van Nijmegen niet in mee en de suggestie maakt Bruls ook behoorlijk fel: 'Het moet niet gekker worden hè! Dus als een aantal mensen vrijwillig een traditie in leven houdt, dan zou de gemeente moeten gaan zeggen hoe ze dat moeten invullen. Wat gaat er dan nog komen? Gaan wij dan ook bepalen hoe kerkdiensten moeten gaan? Gaan wij dan bepalen hoe mensen verkleed moeten worden bij carnaval? Daar gáán wij niet over als overheid! Ik vind het sowieso een draak van een argument om dat dan te gebruiken en te zeggen: oh, dan gaan wij de straat op en dan gaan wij daar ons recht wel halen.'

Volgens Bruls is het goede nieuws dat het wellicht uiteindelijk allemaal niet zo'n vaart zal lopen. Hij refereert daarbij aan de intocht van vorig jaar toen er ook demonstraties werden aangekondigd, maar het uiteindelijk bij één spandoek aan de Waalbrug bleef en er verder niet veel aan de hand was. Verder gaat het volgens Bruls ook niet om officiële demonstraties: 'Niemand heeft zich tot op dit moment bij mij gemeld met 'ik wil een demonstratie houden, kan dat? Dus dat moet ik nog afwachten.'

Zie ook: Oproep tot pro-Zwarte Piet-demonstratie tijdens intocht Nijmegen