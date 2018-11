Deel dit artikel:













St Jansdal enige kandidaat voor doorstart IJsselmeerziekenhuizen Foto: Omroep Gelderland

HARDERWIJK - Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk is nog de enige partij waarmee wordt gesproken over een doorstart van de MC IJsselmeerziekenhuizen in Flevoland. St Jansdal wil een groot gedeelte van de ziekenhuiszorg in Lelystad overnemen. Voor een ander deel van de zorg zullen inwoners van Lelystad naar Harderwijk moeten.