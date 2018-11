Eerste palingmuseum van Nederland opent deuren in Harderwijk

HARDERWIJK - Volgens Dries en Peter van den Berg uit Harderwijk is er op de wereld geen mooiere vis dan de paling. De palingrokers gaan zo ver in hun liefde voor de vis dat ze een heus palingmuseum hebben gebouwd. Afgelopen weekend was de officiële opening en woensdag openen ze voor het eerst de deuren voor het publiek.

Zo kunnen bezoekers van alles te weten komen over de vangst, de Harderwijkse visserijgeschiedenis, de voortplanting van de vis, de techniek van het roken en ga zo maar door. En dat allemaal helemaal gratis.

Game

'Maar dan hopen we dat ze bij ons ook een visje kopen', verklaart zoon Peter van den Berg het idee. Het museum is een belevenis en een viswinkel in één. Mensen worden meegenomen in het verhaal van de paling. 'Wij willen mensen meer vertellen over deze oer-Hollandse delicatesse'. Peter heeft het idee samen met zijn vader, Dries, uit de grond gestampt. Ze doen het op een educatieve en interactieve manier. Zo is er zelfs een palingrook-game en zijn er dankzij de samenwerking met het stadsmuseum tal van attributen te zien in het museum.

Mysterieus leven

Vader en zoon zijn jarenlang bezig geweest met de totstandkoming van het museum. Naar het moment dat het eerste publiek langskomt hebben ze lange tijd uitgekeken. 'Vreemd dat er zo'n museum nog niet eerder was geopend, over zo'n mooi dier. Zeker vonden wij dat nodig, want wie het verleden niet kent, zal de toekomst niet begrijpen. Wij laten de mensen alles zien over de paling: van vangst tot lekkernij. Over het mysterieuze leven van de paling, hoe die zich voortplant en wat voor reis die daarvoor maakt. Het verhaal van de palingvangst, de Harderwijkse visserijgeschiedenis, de visafslag en tot slot de rokerij.'

Het museum is van maandag tot en met zaterdag vanaf 10.00 uur tot 18.00 uur geopend.

Luister hier: radiopresentator Nieke Hoitink in gesprek met Peter van den Berg