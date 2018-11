Vanaf vrijdag 'een eerste speldenprik van de winter'

WAGENINGEN - De winter komt naar Gelderland. In heel het land dalen de temperaturen de komende week. In het oosten en noordoosten zal het nog kouder zijn dan in de rest van het land. Dat is het gevolg van wind uit het oosten.

'Dit is een eerste speldenprik van de winter', zegt weervrouw Grieta Spannenburg van MeteoGroup. 'Vanaf aanstaande vrijdag brengt de oostenwind steeds meer kou mee. Bij heldere nachten gecombineerd met zon overdag is de kans op temperaturen onder nul het grootst.'

Bewolking kan nog roet in het eten gooien volgens de weervrouw. Dan gaan de temperaturen minder omlaag. 'Maar zoals het er nu uitziet, komt vanaf zaterdag de temperatuur niet meer boven de 10 graden. Maandag is het overdag tussen de 4 en 6 graden en vanaf het weekend komt het 's nachts onder nul. Dan krijg je dat op slootjes en beekjes een laagje ijs komt.'

'In potentie zou het kunnen gaan sneeuwen'

'Dit soort weer kan best voor half november', legt Spannenburg uit. 'De noordelijke gebieden waar de zon per dag steeds korter schijnt, die gaan de kou in. Als de wind van die kant komt, het oosten of noorden, dan wordt het bij ons ook minder warm. De oostenwind komt vrijdag en zaterdag op gang vanuit Finland en Noordwest-Rusland. De zon kan dat niet meer bijplussen. In potentie zou het kunnen gaan sneeuwen, maar er zijn weinig feiten die dat scenario ondersteunen.'

Op de vraag waar in Gelderland het het koudste zal zijn, legt Spannenburg uit dat je dan op zoek moet naar een wat hoger gelegen gebied met een dalletje. 'Bijvoorbeeld de weg van Schaarsbergen via Arnhem naar Otterlo. Dan ga je eerst omhoog en dan naar beneden. In hooggelegen dalletjes blijft de kou hangen.' Voor wie het wintergevoel echt wil voelen begin volgende week tipt de meteorologe de laagtes in de zandverstuiving bij Kootwijk.