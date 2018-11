A.L. Snijders: 'Soms word ik wakker en dan weet ik nog niet dat zij dood is'

A.L. Snijders, bekend van zijn zeer korte verhalen (ZKV's), vertelt in het TV Gelderland-programma Van Gelders Grijs over het gemis en over ouder worden.

'Dan draai ik me om in bed en zie dat het naast me plat is. Dan heb ik niet zozeer een gevoel van verdriet, maar dan heb ik een gevoel dat het niet goed is in mijn hoofd.' Geestelijk achteruit gaan, daar is hij bang voor, zo vertelt hij eerlijk aan interviewer Jochem van Gelder.

Kijk hier naar het gesprek (de tekst loopt door onder de video):

Snijders troost zich door woorden die hij onlangs iemand hoorde zeggen: ‘Denk nooit aan de toekomst.’

Snijders: 'De toekomst die nooit uitkomt zoals je denkt en je alleen maar zorgen geeft.'

