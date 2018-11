LIVE: verdachte mishandeling dominee blijft ontkennen

ARNHEM - De verdachte van de ernstige mishandeling van dominee Ebi Wassenaar in Rhenoy staat voor de rechter. Het gaat om een 50-jarige pianostemmer uit Tricht.

De man zou de dominee in november vorig jaar zo zwaar hebben mishandeld dat ze een hersenbloeding opliep. Het slachtoffer is sindsdien halfzijdig verlamd. De verdachte zegt dat hij onschuldig is. Naar verwachting komt de officier van justitie vandaag met een strafeis.

De zaak begon met uren vertraging. De pianostemmer wilde niet naar de rechtbank komen, maar moest van de rechter toch verschijnen. Hij is daarom opgehaald uit de gevangenis in Scheveningen.

De zaak lag 's middags enige tijd stil, omdat de rechtbank zich wilde buigen over de vraag of de verdachte wel terecht kon staan. Een psycholoog en een psychiater vinden dat het lastig is om in te schatten of de 50-jarige man goed genoeg begrijpt waar hij van wordt verdacht. De rechtbank kwam na overleg tot de conclusie dat de zaak kon doorgaan. Hoewel duidelijk is dat hij niet alles begrijpt, een psychische stoornis heeft en heel moeilijk praat, is zijn toestand niet ernstig genoeg om niet terecht te staan.

De rechter hield de man voor dat hij op zijn laptop in augustus, oktober en november vorig jaar heeft gezocht naar 'gasexplosie', 'zelfmoord', 'hoe hard is een schedel', 'kun je iemand doodslaan met een hamer'. Steeds als de rechter hem daarmee confronteerde, zei de verdachte: 'Wat raar, klopt niet. Kan niet. Ik zou nooit iemand slaan.'