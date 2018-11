Chef-dirigent Gelders Orkest neemt na 7 jaar afscheid

ARNHEM - Chef-dirigent Antonello Manacorda neemt na zeven jaar afscheid van Het Gelders Orkest. De als flamboyant bekend staande dirigent gaat zich vanaf januari richten op één van zijn liefdes: de opera.

De Italiaan (die in Berlijn woont) wordt vanaf januari vervangen door gast-dirigenten. Het Gelders Orkest en het Orkest van het Oosten fuseren vanaf september volgend jaar en voor dat gezamenlijke orkest wordt een nieuwe dirigent gezocht. Voor deze fusie is wel geld nodig. De provincie Overijssel heeft al een bedrag van 950.000 euro per jaar toegezegd. Woensdag behandelt de provincie Gelderland eenzelfde aanvraag.

De nieuwe uitdaging van Antonello Manacorda is dus opera. Hij is al geruime tijd artistiek leider van de Kammerakademie Potsdam en onlangs maakte hij zijn debuut bij de Nationale Opera met Die Zauberflöte. Zijn agenda is tot ver in 2019 al volgeboekt. Hij werkt dan voor verschillende vooraanstaande orkesten en operagezelschappen.

Opvallend afscheidsconcert

Het afscheid van Manacorda gaat niet ongemerkt voorbij. Hij neemt op 22 november afscheid in Apeldoorn, een dag later in Arnhem en op 24 november in Nijmegen. Het programma dat Manacorda voor zijn afscheidsconcerten samenstelde draait om een gloednieuw werk van Hawar Tawfiq dat hij in opdracht van Het Gelders Orkest componeerde. Als vluchteling kwam de componist Tawfiq naar Nederland, waar hij zich al snel ontpopte tot getalenteerd violist en gedreven componist. Veel van zijn muziek is in ons land uitgevoerd en ook Het Gelders Orkest heeft daaraan meegewerkt.

Tawfiq denkt nog regelmatig terug aan zijn eerste kennismaking met klassieke muziek waarmee hij in zijn geboortestreek niet zo makkelijk in aanraking kwam. Een van de eerste stukken die hij hoorde was Sheherazade van Rimski-Korsakov. Voor Tawfiq niet zo maar een stuk, want een deel van de Sprookjes uit 1001 Nacht waarop deze symfonische suite gebaseerd is, speelt zich af in de Koerdische landstreken. Reden temeer om dit schitterende en kleurrijke werk, naast de wereldpremière van Tawfiqs 1002 op het programma te zetten.

'De droom van elke virtuoos'

Als contrast tussen al deze ‘Oosterse’ muziek koos Manacorda voor het geliefde Eerste vioolconcert van Max Bruch. De befaamde violist Joseph Joachim, die in 1868 de première speelde noemde het ‘De droom van elke virtuoos, dramatisch krachtig en melodisch’. Geknipt voor meestervioliste Antje Weithaas, die aan de afscheidsconcerten meewerkt.

Na zijn afscheidsconcerten met Het Gelders Orkest staat Manacorda in Covent Garden met La Traviata, uitgevoerd door The Royal Opera Chorus en The Orchestra of the Royal Opera House.