Arnhem krijgt derde openbare waterstoftankstation van Nederland

ARNHEM - Op de Westervoortsedijk in Arnhem komt een nieuw openbaar waterstoftankstation. Het bedrijf PitPoint heeft laten weten dat dit in juni 2019 klaar moet zijn. De leverancier van alternatieve brandstoffen werk hierin samen met de provincie, gemeente en rijksoverheid. Het is het derde openbare waterstoftankstation in Nederland.

Bij het station op de Westervoortsedijk kunnen straks zowel personenvoertuigen als bussen en huisvuilwagens tanken. De waterstof wordt ter plekke geproduceerd met behulp van technologie van het Arnhemse bedrijf HyGear.

Oskar Voorsmit, Business Development Manager Waterstof bij PitPoint: 'Wij geloven sterk in waterstof als schone brandstof en zijn dan ook heel blij dat we hier in de regio Arnhem nu ook in een tankstation kunnen investeren zodat er meer waterstofvoertuigen op de weg kunnen en zullen komen.'

'Dit station is een logische stap'



Voor milieuwethouder Cathelijne Bouwkamp past het tankstation in haar ambities voor duurzaamheid. 'Met de kennis en kunde die we in Arnhem op het gebied van waterstof hebben opgebouwd is dit station dan ook een logische stap en het laat zien dat we werk maken van de energietransitie.'

Haar collega Jan van Dellen van Economische Zaken ziet ook kansen: 'Met het station laat Arnhem zijn innovatieve kracht zien. Ik ben ervan overtuigd dat dit de aantrekkelijkheid van Arnhem voor innovatieve bedrijven vergroot.'

Patstelling

Het station is een stap in een groeiend netwerk van dergelijke voorzieningen. De waterstofbussen van de provincie Gelderland gaan in ieder geval gebruik maken van het nieuwe waterstoftankstation, verwacht Voorsmit van PitPoint. 'Met een tankstation alleen creëer je immers geen schone lucht. Gezamenlijk doorbreken we de patstelling: geen voertuigen zonder tankstations en geen tankstations zonder voertuigen.'

