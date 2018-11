Taxateurs onder druk: '1000 euro geboden voor goede taxatie'

Deel dit artikel:













'Ik heb reclame op mijn auto en ben wel eens aangesproken langs de snelweg. Er werd 1000 euro in een envelopje geboden als ik een woning voor 650.000 euro zou taxeren', vertelt een taxateur uit Nijmegen. De taxateur neemt geen enkel risico en gaat niet op het aanbod in. Duidelijk is wel dat de druk op taxateurs toeneemt in een overspannen woningmarkt.

De marktwaarde bepaalt hoe hoog een hypotheek mag zijn. Banken mogen maximaal 100 procent van de marktwaarde financieren. De taxateur stelt die marktwaarde vast. Er kan dus veel van afhangen. In tijden van overbieden gaan bijvoorbeeld Nijmeegse huizen vaak boven de vraagprijs weg. Zonder eigen geld heb je een goed taxatierapport nodig om alles rond te krijgen bij de bank. 'Je hebt wel eens klanten die bellen en zeggen: kun je een woning voor die waarde opschrijven', vertelt Oskar Engelsman, eveneens uit Nijmegen. 'Er is inderdaad druk en op sommige plekken is de markt oververhit. Maar wij moeten een rapport wel kunnen verklaren en onderbouwen, dat wordt wel eens onderschat door klanten.' Ook zelfstandig taxateur Marc Eerden merkt het: 'Iedere taxateur zou liegen als hij zegt dat hij nooit wordt beïnvloed. Ik laat mij er niet door afleiden.' 'Tijd van cowboys voorbij' Volgens de Taxateursunie, een van de waakhonden die taxatierapporten nauwkeurig controleren, is de tijd van cowboys voorbij. 'Vroeger werden er taxaties op de achterkant van een bierviltje geschreven. Te hoge taxaties komen er nu nauwelijks meer doorheen', vertelt bestuurder Rob van Liempd. Taxateurs moeten taxaties onderbouwen en met referentiepanden komen, vergelijkbare huizen die in de omgeving zijn verkocht. 'Als taxateurs of makelaars er niet achterstaan, zullen de meeste zeggen: we brengen het rapport niet uit. Er zullen ook nog steeds taxateurs zijn die zeggen: ik schrijf het wel op', aldus Engelsman. Collega-taxateur Marc Eerden snapt dat niet: 'Voor de 300 tot 400 euro die ik overhoud na een taxatie ga ik mijn naam niet te grabbel gooien.' Rapporten zes keer afgekeurd Taxateurs die te vaak een scheve schaats rijden, krijgen te maken met sancties. 'Dan is het klaar met je business', zegt Van Liempd. De strenge controles werpen volgens de bestuurder vruchten af, maar het gaat nog niet snel genoeg. Onverklaarbare taxaties komen nog steeds voorbij, zo erkent de bestuurder. 'Er zijn regelmatig situaties waarbij een rapport zes keer wordt afgekeurd. Honderd procent waterdicht kun je het niet krijgen, maar het kan mij niet snel genoeg gaan.' Ook het NWWI, de grootste waakhond van het land, merkt de druk: 'De afgelopen periode wijzen we meer taxatierapporten definitief af', zo stellen ze. Een taxatierapport is nou eenmaal geen simpele rekensom. Consumenten willen nog wel eens gaan 'shoppen' om de hoogst mogelijke taxatie voor een woning te krijgen. 'Het is altijd een schatting. Je neemt ook persoonlijke voorkeuren mee als taxateur en kan een huis ophemelen of juist niet', vertelt Marc Eerden. Een verschil van 10.000 of 20.000 euro tussen twee taxateurs kan dus voorkomen. 'Angst voor nieuwe bubbel' Volgens Eerden speelt de factor tijd een belangrijke rol op dit moment. Een huis kan nu een hoge marktwaarde hebben aangezien de markt oververhit is, maar onzeker is of die prijs over een jaar nog steeds overeind blijft. Taxateur Engelsman verzucht: 'Ik ben wel een beetje angstig voor een nieuwe bubbel.' Zie ook: 'Code rood voor woningmarkt': Gelderse huizenmarkt overspannen

