Rietveld Lyceum slachtoffer van nepnieuws-pagina

DOETINCHEM - Het Rietveld Lyceum in Doetinchem staat machteloos tegenover het verspreiden van nepnieuws op de Facebookpagina ‘Rietveld Lyceum Nieuws’. Afgelopen weekend verscheen daar een bericht dat DENK-politicus Tunahan Kuzu de nieuwe conrector zou worden.

'Nee, we zijn niet met Tunahan Kuzu in gesprek', benadrukt conrector Jeroen Sanders in reactie op het bericht. Hij is bekend met de bewuste Facebook-pagina, die volgens hem door oud-leerlingen wordt gerund, maar geeft aan dat de Doetinchemse school weinig kan doen: 'We hebben al verschillende stappen proberen te zetten', aldus Sanders. 'We hebben de politie geïnformeerd, maar het is geen zaak die zij oppakken. Via Facebook hebben we melding gemaakt, maar dan kom je in een bureaucratisch verhaal terecht.'

'Ga mijn kinderen hier van af halen'

Enkele ouders geven in reacties onder het nepbericht aan hun kind van school te willen halen als Kuzu conrector wordt. Reacties variëren van: 'Echt schandalig, ga mijn kinderen hier van af halen. Zo gaat het niet langer!' tot 'Waar gaat dit heen....man man man...wordt met de dag gekker hier in Nederland.' Maar niet iedereen gelooft het, getuige sommige reacties. Zoals deze: '1 april valt vroeg dit jaar' en 'Weleens gehoord van 'nepnieuws'?'.

Het Rietveld kan alleen communiceren dat de ‘Rietveld Lyceum Nieuws’-pagina geen officieel kanaal is van het Rietveld. 'Leerlingen kunnen ons volgen via de juiste Facebookpagina en onze eigen website', besluit Sanders.

Niet te verwarren

Voor de oplettende lezer staat op de gewraakte Facebookpagina, onder de knop Info, vermeld: 'Het laatste nieuws. Niet te verwarren met de echte Rietveld Facebook.'