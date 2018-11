Eis: 8 jaar cel en tbs voor poging tot moord op dominee

RHENOY - Tegen de 50-jarige pianostemmer uit Tricht die dominee Ebi Wassenaar uit Rhenoy (gemeente Geldermalsen) zwaar zou hebben mishandeld met een hamer, is dinsdag acht jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist. De man wordt verdacht van poging tot moord. Volgens de officier van justitie is de man verminderd toerekeningsvatbaar, maar is de kans op herhaling groot.

Wassenaar zou 21 november vorig jaar een afspraak hebben gehad met de pianostemmer. Omdat die afspraak zo lang duurde, ging de huisgenote van de dominee kijken. Deze vrouw vond de 64-jarige Wassenaar in een plas bloed. Ze werd daarop naar het ziekenhuis gebracht. Daar bleek dat ze een hersenbloeding had. Ze is sinds de mishandeling halfzijdig verlamd en volledig afhankelijk van anderen.

Niet veel later verleenden agenten eerste hulp aan een gewonde man die werd gevonden bij een boerderij bij Wadenoijen, 18 kilometer verderop. Het bleek om de verdachte van de zware mishandeling te gaan. Hij had een hartaanval gehad en lag uiteindelijk een maand in coma.

Begrijpt de pianostemmer genoeg?

Op de mouw van de pianostemmer zijn DNA-sporen gevonden van de dominee, maar de man ontkent dat hij de dominee heeft mishandeld. De zaak begon dinsdag met uren vertraging. De verdachte wilde niet naar de rechtbank komen, maar moest van de rechter toch verschijnen. Hij werd daarom opgehaald uit de gevangenis in Scheveningen.

's Middags lag de zaak enige tijd stil, omdat de rechtbank zich wilde buigen over de vraag of de verdachte wel terecht kon staan. Een psycholoog en een psychiater vinden dat het lastig is om in te schatten of de man goed genoeg begrijpt waar hij van wordt verdacht. De rechtbank kwam na overleg tot de conclusie dat de zaak kon doorgaan. Hoewel duidelijk is dat hij niet alles begrijpt, een psychische stoornis heeft en heel moeilijk praat, is zijn toestand niet ernstig genoeg om niet terecht te staan.

Verdachte zoektermen

De rechter hield hem voor dat hij op zijn laptop in augustus, oktober en november vorig jaar heeft gezocht naar 'gasexplosie', 'zelfmoord', 'hoe hard is een schedel' en 'kun je iemand doodslaan met een hamer'. Steeds als de rechter hem daarmee confronteerde, zei de verdachte: 'Wat raar, klopt niet. Kan niet. Ik zou nooit iemand slaan.'

De pianostemmer had de agenda van de dominee in zijn bus, maar hij zegt: 'Dat kan niet'. Zijn tante vertelde dat hij in paniek bij haar huis kwam en vertelde: 'Het is helemaal mis, ik heb iets stoms gedaan'. Ook daarvan zei hij dinsdag: 'Klopt niets van.'

De verdachte was heel moeilijk te verstaan; zijn advocaat moest vaak vertalen wat hij zei. Hij begreep de vragen af en toe niet.

Als één van de rechters hem voorhield dat de dominee zegt dat ze door hem is geslagen, dan zei hij: 'Ze zegt maar wat.' Hij bleef maar herhalen: 'Ik zou zoiets nooit doen', 'Ik heb het niet gedaan', 'Klopt allemaal niets van, raar verhaal.'

Dominee: ik vind dat u de cel in moet

Dominee Ebi Wassenaar zei voor de rechter dat ze vindt dat de de pianostemmer de cel in moet. 'Ik zei eerder: u moet geholpen worden en hoeft geen celstraf te krijgen. Ik kom daar op terug. Ik koester geen wraak, maar er moet wel recht gesproken worden. U moet wel degelijk celstraf kijken. Uw daden kunnen niet ongestraft blijven.'

Ze voegde eraan toe dat ze hoopt dat de man tbs krijgt. 'Zodat u geen gevaar meer voor anderen kunt zijn. Als u uw poging tot moord op mij erkent, berouw toont en daarvoor verantwoordelijkheid neemt, is er ruimte voor vergeving en wil ik zelfs met u in gesprek.'

De dominee zei dat ze fysiek helemaal ontwricht is en op haar rolstoel is aangewezen. 'Het vanzelfsprekende om te gaan en te staan, is mij totaal ontnomen. Dingen onthouden gaat moeilijk; werken op de pc ook. Veel aspecten van zelfstandig zijn, zijn mij ontnomen. Ik kan nog thuiswonen door de zorg van mijn huisgenoot. En door aanvullende zorg van instanties.'

Wassenaar geeft zich niet gewonnen. 'Psychisch ben ik nog stevig, maar wel ontzet. Het voelt soms fataal, maar ik ben niet verslagen. Ik hoop een opstandingsverhaal te zijn.'

OM: behandeling alleen is niet genoeg

De officier van justitie vindt dat de man intensief moet worden behandeld om herhaling te voorkomen. Daarom eiste hij tbs met dwangverpleging. Gezien de ernst van het feit en het enorme leed dat Wassenaar is aangedaan, wil hij ook 8 jaar celstraf voor de man.

De officier benadrukte dat de dominee het ternauwernood heeft overleefd en dat ze veel dingen niet meer kan en nooit meer zal kunnen. 'Er is ook verstandelijk blijvend letsel. Ze had universitair niveau, nu niet meer. Dat is heel confronterend als je gewend bent op hoog intellectueel niveau te werken.' Omdat de kwaliteit van leven enorm is afgenomen, zit de eis volgens de officier dicht bij wat voor moord wordt opgelegd.

Ook voor haar naasten en dorpsgenoten was het een buitengewoon schokkende gebeurtenis, aldus de officier. 'Dat weeg ik mee. Zo'n geweldsdelict op een willekeurig slachtoffer heeft effect op bredere samenleving.'

Advocaat: geen rechtstreeks bewijs dat hij het heeft gedaan

De advocaat van de pianostemmer houdt de mogelijkheid open dat de dominee door iemand anders is mishandeld. Hij wijst erop dat er nooit een voorwerp is gevonden waarmee is geslagen. 'Er zaten bloedspetters tot op het plafond, maar op de kleding van verdachte zit maar één spettertje en niets op de agenda die hij bij zich had. Hoe kan dat?'

Dat er op de mouw van de pianostemmer DNA is gevonden van de dominee, vindt de advocaat niet zo vreemd. 'Dat is logisch omdat hij er was voor het pianostemmen.'

De advocaat benadrukt dat zijn cliënt volhoudt dat hij er niets mee te maken heeft. 'We hebben alleen het verhaal van mevrouw Wassenaar, maar zij trekt conclusies. Ze heeft niet gezien dat hij haar aanviel. Er is geen rechtstreeks bewijs dat hij haar geslagen heeft. Dan wordt verwacht dat de verdachte met een verklaring komt waarom hij onschuldig is. Maar door de fysieke toestand van de verdachte kan hij dat niet. Hoe kan hij zijn daad toegeven als hij zich het niet meer kan herinneren? Omdat er geen herinnering is, zegt hij: ik heb het niet gedaan.'

De uitspraak is op 27 november.

