Leiding NEC heeft alle vertrouwen in De Gier

NIJMEGEN - Er is veel gemor bij fans van NEC na de zwakke resultaten van de laatste maand.

De Nijmegenaren verloren inclusief de beker vijf van de zeven wedstrijden. Met name de thuisnederlaag tegen TOP Oss (1-5) en uit tegen Jong Ajax (4-0) kwamen hard aan. NEC staat slechts achtste en heeft al negen punten achterstand op koploper Sparta. De doelstelling is top vijf, maar ook dat gat is al opgelopen tot vijf punten.

Er wordt binnen en buiten de club flink gediscussieerd over de huidige sportieve malaise, maar de clubleiding staat volledig achter trainer Jack de Gier. "Wij hebben alle vertrouwen in deze technische staf en de selectie en posities staan dan ook niet ter discussie", verklaart technisch directeur Remco Oversier. "Dat niemand tevreden is met de huidige resultaten staat buiten kijf."

"We zijn met elkaar dan ook elke dag superscherp het proces aan het beïnvloeden om tot stabielere wedstrijden en resultaten te komen. Dagelijks wordt er kritisch geëvalueerd met en naar elkaar, waaruit lering wordt getrokken voor weer een nieuwe dag. Daar zet iedereen, spelers, staf en directie, zich met zijn hele ziel en zaligheid voor in."

"Het is logisch dat men zich zorgen maakt, dat hoort bij een club met de ambities van NEC", vervolgt de technisch directeur. "Met doelstellingen waaraan we ons allemaal hebben geconformeerd dit seizoen en waarvan ik geloof dat ze waargemaakt gaan worden met deze staf en deze selectie. Ik ben er van overtuigd dat koersvastheid op dit moment het enige juiste is om te doen en om zo gezamenlijk de situatie de goede kant op te draaien."