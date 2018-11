Politie Oost-Nederland krijgt 7,8 miljoen euro extra

Het ministerie van Justitie en Veiligheid maakt extra geld vrij om meer agenten in te zetten. Voor de politie Oost-Nederland betekent dat 7,8 miljoen euro extra.

Voor heel Nederland wordt in totaal 91 miljoen euro uitgetrokken. 58 miljoen daarvan was al toegezegd, nu volgt nog eens 33 miljoen.

Het geld is bedoeld om overuren te betalen of extra mensen in te zetten voor administratieve klussen. Zo krijgen agenten als het goed is meer tijd voor hun politiewerk.

De komende jaren worden in heel Nederland ruim 17.000 mensen opgeleid. Ook komen er 1100 agenten bij en aspiranten worden beter verdeeld over de regio's. Ook het aantal rechercheurs moet stijgen.

Drugscriminaliteit

De politieregio voor Gelderland en Overijssel krijgt het meest van allemaal. Waarom dat zo is, wordt verder niet toegelicht. De eenheden in Noord-Brabant en Limburg krijgen extra geld omdat daar meer drugscriminaliteit is.

'Het is hard nodig nieuwe politiemensen te werven en de gevolgen van vergrijzing van het korps op te vangen. Deze extra 91 miljoen euro voor inzetbaarheid gaat daar een wezenlijk verschil in maken. Zo werken we aan een verantwoorde versterking van de politie', aldus minister Grapperhaus.