Apeldoornse vrijwilligers staan klaar om asielzoekers te helpen

APELDOORN - Als bekend wordt dat er weer asielzoekers naar Apeldoorn komen, dan gaat hun vrijwilligershart kloppen. De dames die tijdens de vluchtelingencrisis in 2015 tientallen Apeldoorners mobiliseerden om de honderden mannen die de stad opving te helpen met kleding en taallessen.

Wanneer de maximaal 400 asielzoekers naar het voormalige UWV gebouw komen is nog niet duidelijk. Toch heeft Kira-Maj Terpstra al plannen om de nieuwe, tijdelijke, Apeldoorners te helpen.

Ze beheert nog altijd de Facebookpagina Inzamelpunt Spullen Vluchtelingen Apeldoorn. Die pagina heeft bijna 3000 leden. Toen naar buiten kwam dat haar Apeldoorn weer asielzoekers gaat opvangen heeft Terpstra meteen haar contactpersonen bij het COA gemaild. 'Het nieuws is alleen nog zo pril dat het COA nu nog niet weet wie de locatiemanager gaat zijn.'

Oproep op Facebook

In 2015 kwamen er alleen mannen naar Apeldoorn. Of dat nu weer zo gaat zijn, is nog niet duidelijk. Toch heeft de gedreven vrijwilligster alweer een oproep gedaan op haar Facebookpagina om weer spullen te verzamelen. Wat haar doel is? 'Ik wil graag deze mensen een warm welkom geven en ik hoop op dezelfde saamhorigheid als in 2015.'

Sandra Jagesar heeft drie jaar geleden heel wat uren doorgebracht in het tentenkamp bij de Americahal waar 400 mannen werden opgevangen. Ze gaf er taalles en hielp de statushouders later ook aan hun huisraad. Ze moest nu wel even nadenken of ze weer wil gaan helpen. 'In 2015 zou er ook een noodopvang in het voormalige UWV gebouw komen. We hadden voor de kinderen die daar zouden komen 150 rugtasjes gemaakt. Uiteindelijk ging de opvang niet door. De tasjes zijn toen ergens anders heen gegaan.'

In de startblokken

Toch staat ook Jagesar weer in de startblokken. Op haar Facebookpagina Samen voor Elkaar heeft ze al een oproep gedaan: 'Ik zoek alvast vrijwilligers die wat willen betekenen voor deze mensen.' Zo wil ze graag taalles organiseren en helpen bij kinderactiviteiten. Ze heeft de gemeente Apeldoorn en het COA al gemaild met de vraag hoe ze dat kan organiseren.

Hartverwarmend

De gemeente Apeldoorn vindt de initiatieven hartverwarmend. Ze zegt dat een aantal vrijwilligers al contact met de gemeente heeft gezocht. Mochten nog meer vrijwilligers zich bij de gemeente willen melden dan kan dat via opvang@apeldoorn.nl. Tijdens een informatieavond op 10 december zal de gemeente samen met de nog te benoemen locatiemanager van het COA aandacht besteden aan de initiatieven.