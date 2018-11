26-jarige directeur Villa Mondriaan vertrekt: 'Was eigenlijk niet op zoek naar een nieuwe baan'

WINTERSWIJK - Judith Kadee, met 26 jaar de jongste museumdirecteur van Nederland, vertrekt bij Villa Mondriaan. Ze verruilt het Winterswijkse museum voor Escher in het Paleis in Den Haag. Kadee wordt daar conservator.

Het bestuur van Stichting Villa Mondriaan betreurt het vertrek van Kadee. 'Zij heeft de bekendheid van het museum vergroot, de samenwerking met andere musea versterkt en onder haar verantwoordelijkheid is een uitnodigend educatieprogramma bedacht,' zo valt te lezen in een persbericht. 'Wij zijn er trots op dat de kwaliteiten van onze directeur ook herkend worden door een gerenommeerd museum als Escher in het Paleis.'

'Een spannende verandering maar wel een hele leuke', zegt Kadee zelf over haar overstap. 'Ik was eigenlijk niet op zoek naar een nieuwe baan maar ik werd benaderd of ik in gesprek wilde.' Uiteindelijk bood de baan bij het museum over grafisch kunstenaar Escher de 26-jarige alles wat ze wilde. 'De verdieping, een kunstenaar die wereldberoemd is en een prachtige locatie. Dus ik heb de keuze gemaakt.'

Maarten Daam sprak op Radio Gelderland met Judith Kadee over haar overstap:

Opvolger

Kadee heeft drie jaar gewerkt bij Villa Mondriaan, waarvan ruim twee jaar als directeur. Het bestuur heeft inmiddels een procedure gestart om een opvolger te vinden. In eerste instantie werft het bestuur onder voormalige junior-directeuren van het museum. De kans is dus groot dat de opvolger van Kadee weer relatief jong zal zijn. 'Als iemand goed genoeg is om directeur te worden, is diegene ook oud genoeg,' vertelde bestuursvoorzitter Hans Esmeijer eerder aan Omroep Gelderland.

Eerste werken Mondriaan

Villa Mondriaan in Winterswijk is een museum dat het vroege werk van Piet Mondriaan toont in en om het vroegere woonhuis van de familie Mondriaan. Hier maakte de jonge kunstenaar zijn eerste werken.

