Werkloze man hoofdverdachte in groot witwasonderzoek

ARNHEM - In een groot witwasonderzoek is maandagmorgen beslag gelegd op achttien exclusieve auto's en oldtimers, twee chalets en een Duits hotel. Er zijn vier verdachten uit Gelderland aangehouden.

De hoofdverdachte is een man van 42 jaar uit Velp. Het was meerdere mensen opgevallen dat hij nogal dure bezittingen had, terwijl hij zonder werk zat. Hij had onlangs ook niet de loterij gewonnen. De recherche begon daarom met de financiële recherche een onderzoek naar de man en zijn bezittingen.

De andere drie verdachten die zijn opgepakt, zijn twee mannen van 45 en 31 jaar uit Brummen en een vrouw van 41 jaar uit Zevenaar. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij witwassen.

Katvangers

Om zelf buiten beeld te blijven, vermoedt de politie dat de Velpenaar gebruikmaakte van zogenoemde katvangers. Een katvanger is iemand die één of meer voertuigen of bedrijven op zijn naam heeft staan, terwijl hij niet de eigenaar of houder is.

De politie heeft op diverse plaatsen in Gelderland, Zuid-Holland en Duitsland doorzoekingen gedaan.