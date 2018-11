Bastion Zevenaar vreest overlast van psychiatrische patiënten in de wijk

ZEVENAAR - Bewoners van het Bastion in Zevenaar maken zich grote zorgen over de komst van psychiatrische patiënten naar hun wijk. De Regionale Instelling voor Beschermde Woonvormen (RIBW) wil in een leegstand pand midden in de woonwijk elf cliënten huisvesten.

Buurtbewoners zijn bang voor overlast en vinden dat de gemeente het plan zonder naar de buurt te luisteren erdoor drukt. Ze kaarten de kwestie aan tijdens een commissievergadering van de gemeente. De gemeente vindt het belangrijk om de elf mensen in Zevenaar op te vangen. De psychiatrisch patiënten wonen nu nog in een beschermd wonencomplex van het RIBW in Westervoort, maar komen oorspronkelijk wel uit Zevenaar.

Het pand aan het Bastion in Zevenaar is een voormalige zusterflat. Het staat leeg en is volgens het RIBW een geschikte locatie. 'Het is juist belangrijk om ze in een woonomgeving te plaatsen, dichtbij voorzieningen en niet ergens achteraf in een bos. Daar worden ze niet beter van', zegt wethouder Anita van Loon. 'Bovendien hebben we de plicht als gemeente dit soort mensen op te vangen.'

'Ik ben bang dat ze agressief worden'

De buurt vindt de beoogde locatie juist tè dichtbij: 'Ik snap dat die mensen ergens moeten wonen, maar het is hier allemaal al zo dicht op elkaar en ze hebben straks amper een tuin, dan is de kans groot dat ze op straat gaan rondhangen. Bovendien wordt er drugs gedeald in de wijk en als ze daarmee in aanraking komen, lijkt me dat helemaal niet goed.'

Verslaggever Lonneke Gerritsen sprak met de bezorgde bewoners:



Buurtbewoonster Jaqueline de Swart is bang dat haar nieuwe buren zo erg in de war zijn of raken dat ze gekke dingen doen. 'Dat ze agressief worden bijvoorbeeld of in een psychose raken en niet meer weten wat ze doen', zegt ze. 'Er wonen ook veel ouderen en kinderen in deze wijk.' De Swart heeft weinig vertrouwen in toezeggingen van de gemeente en het RIBW dat er straks 24 uur per dag begeleiding aanwezig is. 'Dat zeggen ze nu wel, maar we weten allemaal hoe weinig mensen en geld er voor de zorg is.'

'Onbekend maakt onbemind'

De Swart kent ook de verhalen uit Wehl, een dorp tien kilometer verderop. Daar zegt de buurt last te hebben van het Domushuis, een soortgelijke opvang. Wethouder Anita van Loon begrijpt deze bezorgdheid: 'Onbekend maakt onbemind. Maar het zijn gewoon mensen zoals jij en ik. Iedereen kan ernstige psychische problemen krijgen door omstandigheden. Bij deze mensen zijn de problemen alleen zo groot geworden dat ze niet meer zelfstandig kunnen wonen en daarom krijgen ze juist hulp.' Van Loon zegt dat er meerdere gesprekken zijn gevoerd met omwonenden om te proberen zoveel mogelijk zorgen weg te nemen.

De inwoners zijn na de vergadering verre van gerustgesteld. Bovendien zijn ze boos dat het college van burgemeester en wethouders al een vergunning heeft verleend voor de bouw. 'Juridisch mag dat, maar met zo'n kwestie is het toch onaanvaardbaar dat de gemeenteraad en de burgers worden gepasseerd?', zegt buurtbewoner Jan van de Wouw. 'En dat terwijl we dachten dan we in gesprek waren met de gemeente.' De bewoners dienen bezwaar in tegen het besluit van het college om de vergunning te verlenen. 'We geven niet op en gaan door tot aan de Raad van State als dat moet.'