Nieuwe staking bij AkzoNobel, werknemers met de bus naar aandeelhouders

WAPENVELD - Ze legden vorige maand 72 uur het werk neer, maar de werknemers van AkzoNobel gaan door met hun acties in strijd voor een betere cao en de oplossing voor het pensioentekort. In dat kader leggen de medewerkers van, onder meer de vestiging in Wapenveld, het werk dinsdag opnieuw neer en gaat een deel van de actievoerders per bus naar Amsterdam om de aandacht van de aandeelhouders te trekken.

Reden voor de gang naar Amsterdam is, omdat daar dinsdag een aandeelhoudersvergadering van AkzoNobel plaatsvindt in het Hilton-hotel. Het concern heeft volgens de bonden miljarden verdiend met de verkoop van de chemicals-poot. Die opbrengst wordt verdeeld onder de aandeelhouders. 'Wij snappen dat die beleggers graag rendement zien, maar de werknemers zien maar weinig terug voor hun dagelijkse inzet', zegt CNV-bestuurder Arthur Bot. Hij gaat dinsdag mee in de bus van Wapenveld naar Amsterdam.

Diverse acties al achter de rug

In juli begonnen de medewerkers bij AkzoNobel al met eendaagse stakingen op diverse locaties, in september werd dat al verder uitgebreid naar tweedaagse stakingen. Vorige maand werden die acties nog wat opgevoerd, met een extra dag. Er is volgens de bonden een injectie nodig van 400 miljoen euro om de pensioenvoorziening op peil te brengen. Daarbij wil CNV Vakmensen een tweejarige cao afdwingen met een loonstijging van 7 procent tussen juli 2018 en juli 2020. Dat is fors meer dan de 6,25 procent die AkzoNobel biedt voor een cao die 2,5 jaar duurt.”

Of de actie in Amsterdam veel effect zal genereren is de vraag. Eerdere acties brachten de bonden en de directie niet dichter bij elkaar. AkzoNobel gaf eerder al aan graag om tafel te willen met de vakbonden.

Vooralsnog liggen vraag en aanbod alleen nog mijlenver uit elkaar.

