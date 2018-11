Oolde-wijn krijgt beschermde Europese status

OENE - Wie in het vervolg een flesje Oolde-wijn opentrekt, kan er zeker van zijn dat de gebruikte druiven ook daadwerkelijk uit Oolde (gemeente Lochem) komen. De wijn is opgenomen in een Europees register dat streekproducten beschermt tegen namaak.

Met deze beschermde oorsprongsbenaming (BOB) kunnen wijnproducenten niet zomaar meer op het etiket zetten dat de wijn uit Oolde komt. 'Dat is ook nog nooit voorgekomen, maar het gaat om de erkenning en de zichtbaarheid voor de consument', vertelt Gert Jan Voortman, eigenaar van Wijngoed Gelders Laren.

Hele eer

De wijngaard van Voortman is de enige die gevestigd is in het buurtschap Oolde en produceert al 10 jaar wijnen voor sterrenrestaurant De Librije in Zwolle. 'Dat is een hele eer,' aldus Voortman. Net als de BOB-erkenning. 'Het is een bevestiging van het hoge kwaliteitsniveau dat we altijd hebben nagestreefd.'

Parmaham

De BOB is een Europese erkenning. Een van de bekendste producten met de erkenning is parmaham. Ook feta en gorgonzola staat in het register. Naast de Oolde-wijn zijn er in Nederland meer meerdere producten met beschermde status, waaronder kaassoort Noord-Hollandse Edammer en aardappelras Opperdoezer Ronde.