Oproep tot pro-Zwarte Piet-demonstratie tijdens intocht Nijmegen

Op een afbeelding die rondgaat in verschillende WhatsApp- en Telegramgroepen worden mensen opgeroepen zaterdag naar de Grote Markt te komen. 'Geen anti-zwartepietenactie in Nijmegen. Schop ze de stad uut', valt er te lezen. Volgens bronnen rond de demonstratie worden er zeker honderd mensen verwacht.

Kick Out Zwarte Piet wil op negentien plekken in het land demonstreren en sluit het niet uit dat er nog meer steden bijkomen. De Nijmeegse Grote Markt is er daar een van. 'Protesteren tijdens de Sinterklaas-intocht blijft een effectief middel om de dialoog op gang te brengen. En vanuit dialoog ontstaat steeds meer begrip', schrijven de betogers op Facebook. De tegendemonstranten zijn absoluut niet gediend van die demonstratie.

Nog geen melding bij gemeente

De gemeente zegt de ontwikkelingen nauw te volgen. 'Wij zien de berichten op sociale media natuurlijk ook', vertelt een woordvoerder desgevraagd.

Over eventuele veiligheidsmaatregelen vanuit burgemeester Bruls kan hij nog niets zeggen. 'Zowel Kick Out Zwarte Piet als de tegendemonstranten hebben zich nog niet gemeld.' Dat melden is wel nodig om de demonstraties ordelijk te laten verlopen.

Volgens woordvoerder Naomi Pieter van de organisatie Kick Out Zwarte Piet worden de gemeentes zeker nog officieel op de hoogte gebracht. Ze wist nog niets van de tegendemonstratie door NEC-supporters en benadrukt dat Kick Out Zwarte Piet altijd oproept tot geweldloze demonstraties en hoopt dat de tegendemonstranten dit ook doen.

'Alle Pieten welkom'

Het Nijmeegse college liet eerder weten dat alle Pieten welkom zijn in de stad, dus ook Zwarte Piet.

GroenLinks stelde daar raadsvragen over. 'De figuur Zwarte Piet heeft verschillende pijnlijke connotaties met slavernij en racisme. Nijmegen verdient een inclusief Sinterklaasfeest waar niemand zich buitengesloten of gediscrimineerd voelt', aldus raadslid Quirijn Lokker.

Het college ging daar niet in mee en laat de verantwoordelijkheid bij de organisatie van de Sinterklaas-intocht.

Mogelijk ook tegendemonstraties in Apeldoorn

Overigens wordt ook in Apeldoorn een demonstratie gehouden door Kick Out Zwarte Piet. Ook daar is bij de gemeente nog geen officiële melding binnengekomen. Volgens een woordvoerder van de gemeente zijn er op internet al berichten opgedoken waaruit blijkt dat ook daar tegendemonstraties te verwachten zijn.

