Een lichtje op alle Oosterbeekse oorlogsgraven

OOSTERBEEK - Op kerstavond plaatsen honderden mensen in het hele land lichtjes op oorlogsgraven als eerbetoon aan hen die zijn gevallen voor onze vrijheid. Dit jaar moet er op alle oorlogsgraven op de Airborne Begraafplaats in Oosterbeek een kaarsje branden.

We schrijven december 2015, vier dagen voor kerstavond krijgt Dick Jansen uit het Friese Burgum een idee. Hij wil, geïnspireerd door de traditie die al 25 jaar op de Canadese begraafplaats in Holten plaatsvindt, op de oorlogsgraven in zijn woonplaats een lichtje branden als eerbetoon aan hen die zijn gevallen voor onze vrijheid. Hij plaatst een oproep op de Facebook pagina van de vereniging Keep Them Rolling, in de hoop dat hij enkele mensen enthousiast krijgt voor zijn initiatief. De actie blijkt een groot succes, die kerstavond branden er op meer dan 140 plaatsen in Nederland kaarsjes bij oorlogsgraven. Vorig jaar stond de teller al op 284 locaties en de actie is nog steeds groeiende. Op kerstavond 2018 zullen honderden mensen een lichtje opsteken op een oorlogsgraf.

Foto: Facebookgroep 'Lichtjes op oorlogsgraven Airborne Begraafplaats Oosterbeek'

1754 lichtjes in Oosterbeek

Ook in Oosterbeek is een groep vrijwilligers bezig met de kerstlichtjes-actie. Zij willen dat er op kerstavond op alle oorlogsgraven op de Airborne Begraafplaats een kaarsje brandt. Dat zijn er bijna 1800. Het groepje kwam elkaar vorig jaar tijdens kerstavond tegen op de begraafplaats, waar ze allemaal individueel een kaarsje kwamen branden op oorlogsgraven. Al snel bleek dat er op sommige graven helemaal geen lichtjes stonden en op andere graven meerdere. Dat voelde niet goed, er zou voortaan op ieder graf minimaal één lichtje moeten staan. Daarom gaan ze dit jaar met een grote groep vrijwilligers op alle graven een kaarsje aansteken. Op maandag 24 december vanaf 16.00 uur gaan de kaarsjes aan. Na Kerstmis, op 27 december, worden de opgebrande kaarsen weer opgeruimd.

In heel Gelderland worden op Kerstavond lichtjes op oorlogsgraven aangestoken. Voor meer informatie over andere locaties kunt u kijken op de website van Lichtjes op Oorlogsgraven.