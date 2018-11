Ondanks de droogte toch een kerstboom

OENE - De uitzonderlijke droogte van afgelopen zomer heeft de sparren die aan het einde van het jaar dienst zullen doen als kerstboom nauwelijks gedeerd. Dat stelt de Vereniging Nederlandse Kerstbomenkwekers (VNK).

Na een rondgang onder kwekers constateert de vereniging dat kerstbomen de droogte goed doorstaan hebben. 'Grote bomen hebben het verbazingwekkend goed gedaan en hebben een mooie donkergroene kleur', zegt Jaap Bolhuis van de VNK

Ook bij De Buurte Kwekerijen in Oene zien ze dat de bomen de zomerperiode goed hebben overleefd. Een medewerker van de kwekerij vertelde afgelopen juli aan Omroep Gelderland dat hij het in 25 jaar niet zo droog had meegemaakt.

'Maar een boom kan best veel hebben', zegt Gerrit Tessemaker van De Buurte deze maandag. 'We zijn op dit moment druk bezig met het rooien van de sparren om ze te versturen. De leverbare bomen, dat zijn die tussen de 60 centimeter en 3 meter, hebben het netjes doorstaan.'

Nieuwe boompjes hebben het zwaar

Uit het onderzoek van VNK bleek verder dat de boompjes die in het voorjaar geplant waren het minder goed deden. 'Bij kwekers die het plantgoed niet konden beregenen ging 20 tot 30 procent dood.'

Bij de kwekerij in Oente reden de medewerkers de hele dag met een giertank en drie haspels tussen de velden heen en weer om te bewateren. Dat heeft goed gewerkt volgens Tessemaker: 'De jonge aanplant heeft het het moeilijkste gehad en je hebt altijd wel een hoekje dat het minder doet. Over het algemeen is het goed gegaan.'

Volgens de NVK melden sommige kwekers in het Duitse Sauerland en in Denemarken een uitval van 80 tot 100 procent. Dat zijn landen waar vooral Nordmannbomen vandaan komen. In Oene kweken ze voornamelijk fijnspar, zilverspar en blauwspar.

