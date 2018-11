'Telefoonleverancier van de onderwereld' wil villa in Nijmegen verkopen

NIJMEGEN - Nijmegenaar Danny M., die in augustus moest onderduiken omdat zware criminelen het op hem en zijn gezin hebben voorzien, zet zijn vrijstaande woning te koop. Dat bevestigt een woordvoerder van burgemeester Bruls desgevraagd.

Omdat ook omwonenden gevaar liepen, sloot Bruls de villa aan de Hegdambroek voor onbepaalde tijd. M., die door justitie de 'telefoonleverancier van de onderwereld' wordt genoemd, moest daardoor plotseling verhuizen.

Automatisch wapen met munitie

De directe aanleiding voor de sluiting was de vondst van een auto met daarin een automatisch wapen met munitie. Deze werd in de buurt van de woning gezien en later elders in Nederland staande gehouden.

Danny M. was de eigenaar van Ennetcom, een bedrijf dat versleutelde telefoons leverde waarmee niet-traceerbare berichten verstuurd konden worden. Volgens justitie maakten vooral criminelen gebruik van de versleutelde telefoons. Sinds 2016, toen de politie het bedrijf van M. opdoekte, wordt de Nijmegenaar bedreigd.

'Potentiële kopers moeten huis in kunnen'

Het bord waarop staat dat de woning en het perceel op last van de burgemeester voor onbepaalde tijd zijn gesloten, is inmiddels uit de voortuin. 'Het gezin wil het huis verkopen, daarom is het bord weggehaald. Potentiële kopers moeten natuurlijk het huis in kunnen', legt de gemeentewoordvoerder uit.

Waar Danny M. en zijn gezin zich gaan vestigen, is niet bekend. 'In ieder geval niet in Nijmegen, voor zover bekend. De actuele veiligheidssituatie is wat ons betreft onveranderd. De burgemeester heeft de buurt ingelicht waarom het bord is weggehaald. Dit is conform afspraken bij nieuwe ontwikkelingen', aldus de woordvoerder van de gemeente.

Maandagochtend stond de woning van M. nog niet op huizensite Funda.

Zie ook: