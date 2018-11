Deel dit artikel:













Emile Ratelband rent van de ene televisieshow naar de andere Emile Ratelband. Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Emile Ratelband was maandagochtend te gast bij de bekende ontbijtshow op de Engelse televisie: Goodmorning Britain. De Arnhemse positiviteitsgoeroe is een veelgevraagde gast in tv-shows in binnen- en buitenland, nu hij wereldnieuws is geworden door zijn strijd om zijn leeftijd officieel 20 jaar omlaag te krijgen.

'De uitzending was fantastisch', vertelt Ratelband vanuit de taxi onderweg naar de volgende televisieshow, maar helemaal tevreden is hij niet. 'Ik kreeg weinig tijd om wat te zeggen. Ben ik nu hier om afgezeken te worden of wil je nu werkelijk mijn verhaal horen?, vroeg ik nog. En toen was het al afgelopen.' (De tekst gaat door onder de video) Na de ontbijtshow heeft Ratelband nog een uitnodiging bij televisiezender BBC1 en daarna moet hij meteen weer terug naar Nederland voor opnames van de talkshow van Robert Jensen, zo vertelt Ratelband zijn volgers op zijn Facebookpagina. Stephen Colbert heeft een tip voor Ratelband Stephen Colbert, van de bekende Amerikaanse televisieshow The Late Show with Stephen Colbert, schonk zaterdag zelfs aandacht aan de strijd van Emile Ratelband, zo is te zien op de Facebookpagina van de latenightshow. Colbert adviseert de Arnhemmer om op Tinder gewoon te liegen over zijn leeftijd. 'Of je nu op Tinder zegt dat je 69 bent of 49 jaar. Ook op je 49e ben je outdated.' Ratelband krijgt veel kritiek Ratelband krijgt veel kritiek op zijn actie om zijn leeftijd te veranderen, ook op zijn eigen Facebookpagina. Zo wordt hij uitgemaakt voor 'debiel'. Ratelband pareert deze reactie met: 'Dank voor uw wijze woord'. Zie ook: Ratelband over leeftijdsverandering: 'Het gaat over de vrije wil' 💬 WhatsApp ons!

