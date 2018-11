Apeldoorn vangt 400 extra asielzoekers op

APELDOORN - De gemeente Apeldoorn gaat 400 extra asielzoekers opvangen. Dat maakte burgemeester John Berends maandag bekend tijdens een persconferentie. Apeldoorn is daarmee de eerste gemeente in Gelderland die reageert op een verzoek van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).

Het COA deed begin vorige maand een oproep aan gemeentes om nieuwe ruimte beschikbaar te stellen voor asielzoekers. In totaal zijn 5000 extra plaatsen nodig. Sinds de zomer stijgt het aantal mensen dat in Nederland asiel aanvraagt weer.

In de eerste negen maanden van dit jaar vroegen 14.545 mensen voor het eerst asiel aan in Nederland. In heel 2017 waren dat er 14.716.

In voormalig UWV-gebouw

Apeldoorn gaat dus 400 extra asielzoekers opvangen. Het gaat om twee groepen: statushouders en asielzoekers die in de procedure zitten. Ze worden ‪gehuisvest in het voormalige UWV-gebouw aan de Christiaan Geurtsweg. Het zal gaan om een sober verblijf. Dat heeft ermee te maken dat het geen structurele oplossing is.

De bedoeling is dat asielzoekers in Apeldoorn in de toekomst worden opgevangen in het nieuwe asielzoekerscentrum aan de Deventerstraat. Daar zit nu GGNet.

Over zes weken moet de locatie aan de Christiaan Geurtsweg gereed zijn. De inschatting is dat de asielzoekers dan hun intrek nemen in het pand.