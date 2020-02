Onrust na ooievaarsaanval op webcam

Mensen die via internet het wel en wee op het nest volgen, willen dat het gewonde jong uit het nest wordt gehaald.

Het leven op het nest is te volgen via de website Beleef de Lente van de Vogelbescherming. Veel volgers zagen tot hun schrik hoe het jong gewond raakte aan de achterkant van de kop. Ook twee andere jongen nemen hun leeftijdsgenoot te grazen.

'Ingrijpen is niet nodig; dit is de natuur'

Ingrijpen is niet nodig, zegt beheerder Hietbrink. De aanval is volgens hem een natuurlijk verschijnsel. Volgens Hietbrink gaat het om een van de ouders die het jong aanviel.

"Aan het begin van het broedseizoen weten ouders al hoeveel jongen ze in een jaar groot kunnen brengen. Soms begaan ze de vergissing om meerdere eieren te leggen. Dan zie je dat de selectie dan al plaatsvindt. De ouders gooien dan één of meer eieren uit het nest. Of, als de eieren uit zijn gekomen, gooien ze jongen zelfs uit het nest. En, dat zullen mensen niet leuk vinden, het gebeurt zelfs dat de laatste jongen die uit het ei komen worden opgegeten", aldus Hietbrink.

De sterksten willen overleven



Hietbrink staat er ook niet van te kijken dat de andere jongen het jong ook aanvielen. "Het is een natuurlijk iets. Het is instinctief. De sterksten willen overleven. De andere jongen gaan bij een ruzie tussen de ouder en het jong schijndood liggen. Op het moment dat de ouder zich er niet meer mee bemoeide, begonnen in dit geval de twee andere jongen zich af te reageren op dat ene gewonde jong. Als het aan hen lag, dan is dat ene jong er al niet meer. Ze gooien het zo uit het nest of ze pikken zo lang door totdat het dood is."

Volgens Hietbrink is het proces nog niet voorbij. "Het gaat om het voedselaanbod. En als er door de ouders niet voldoende voer wordt aangebracht, dan vrees ik het ergste..."



Wat vindt u? Moet het jong uit het nest worden verwijderd?