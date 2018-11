Kersverse Prins Carnaval krijgt tip: 'Drink veel water'

NIJMEGEN - Op de elfde van de elfde is het carnavalsseizoen weer begonnen. In Nijmegen, dat tijdens de carnaval Knotsenburg heet, is Lars Hut tot Prins Carnaval uitgeroepen. Zondagochtend werd hij opgehaald voor de officiële openingshandeling.

Rond half tien speelde het dweilorkest voor zijn huis het Prinsenlied en was het meteen feest. Om 11.11 uur werd in het stadscentrum de openingshandeling verricht. Normaal gesproken vindt die plaats bij het beeld van Mariken van Nieumeghen bij de Waag, maar door omstandigheden was dat dit jaar niet mogelijk. Daarom werd er even verderop een pop onthuld die traditioneel een hoed opgezet kreeg.

Oud-prins Ruud de Vries, die in 1994 Prins Carnaval was, had nog een goed tip voor Lars den Eerste wat betreft het drinken: 'Water! Dat is het verstandigste in ieder geval.'