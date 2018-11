Ook in Oosterbeek wordt de Eerste Wereldoorlog herdacht

In Oosterbeek werd de herdenking door de Royal British Legion Holland Branch gehouden. Op de begraafplaats in Oosterbeek ligt een soldaat begraven die zowel in de Eerste als in de Tweede Wereldoorlog heeft gevochten. 'Dan komt er de Tweede Wereldoorlog en hij steekt zijn hand op en zegt: ja, ik wil meedoen voor mijn land. Hij heeft de ultieme prijs betaald', vertelt Derek Williams van The Royal British Legion.

Ook zijn er kansen gelegd en worden er honderd kruizen op graven gelegd. Ook werd - natuurlijk - The Last Post gespeeld. Het is honderd jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog ten einde kwam, over de hele wereld zijn er herdenkingen gehouden.