Gelderland in de prijzen in loterijen

EPE - Het is een goed weekend voor sommige inwoners van Gelderland. In Wijchen en Epe gingen Gelderlanders in twee loterijen met flinke prijzen aan de haal.

Een inwoner van Wijchen is het meest fortuinlijk. Die mag binnenkort namelijk 1 miljoen euro bijschrijven. Dat is het bedrag dat zijn of haar lot van de Staatsloterij waard is, bleek zaterdag tijdens de trekking. De loterij maakt de naam van de winnaar niet bekend.

In Epe viel postcode 8161 in de prijzen van de Postcodeloterij. Lothouders met die postcode verdelen met elkaar 500.000 euro. Nog eens 500.000 euro is er voor spelers met postcode 8161 ZA, ofwel de bewoners van de Europalaan 2 tot en met 32 in Epe. Ook zij moeten het geld delen.