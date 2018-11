Snelheidsduivel rijdt 190 kilometer per uur in Arnhem

ARNHEM - De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een man staande gehouden die met een snelheid van 190 kilometer per uur over de N325 in Arnhem raasde. Hij kreeg onder meer een boete van 1.750 euro aan zijn broek.

De politie kregen de man rond 01.00 uur in de smiezen op de Groningensingel in Arnhem-Zuid. 'Hij viel op door zijn sportieve rijgedrag', schrijft de politie op Facebook. Vervolgens reed de man de N325 op richting Huissen. De politie zette de achtervolging in.

Op de N325 is de maximumsnelheid 80 kilometer per uur. Daar had de bestuurder geen boodschap aan, want hij raasde met 190 kilometer per uur over de rijksweg.

Boete en op cursus

De politie gaf een stopteken. Het bleek om een beginnende bestuurder te gaan die pas 2,5 jaar in het bezit was van zijn rijbewijs. Dat rijbewijs is voor vier maanden ingevorderd.

Daarnaast moet de snelheidsduivel een boete van 1.750 euro betalen en een cursus volgen voor zijn rijgedrag.