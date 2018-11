Deel dit artikel:













Auto in de sloot, bestuurder neemt de benen Foto: Jean-Marc Regelink/Persbureau Heitink

DUIVEN - Een automobilist in Duiven had in de nacht van zaterdag op zondag weinig trek om in zijn auto te blijven zitten. Het voertuig was namelijk in een sloot beland op bedrijventerrein Centerpoort.

De bestuurder was verdwenen toen de gealarmeerde hulpdiensten een kijkje kwamen nemen. De brandweer zette duikers in om zeker te weten dat er niemand in het water lag. De politie speurde vervolgens in de omgeving naar de bestuurder. Het zou gaan om een man in een witte jas. De zoektocht bleef echter zonder resultaat. Een bergingsbedrijf trok de auto weer op het droge. 💬 WhatsApp ons!

