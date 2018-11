Linssen was het gevoel van scoren even kwijt

'Ik was even vergeten hoe het voelde om te scoren, maar ik moet zeggen het is best een lekker gevoel', lacht Linssen na de 2-1 zege op FC Utrecht.

Voor Linssen was het belangrijk om weer eens een doelpuntje te maken. 'Iedereen praat natuurlijk over dat droog staan. Nu is iedereen weer even rustig. En ja, ik was er zelf natuurlijk ook wel mee bezig. Want je wil scoren en belangrijk zijn. Nu kan ik er weer op voortborduren richting de volgende.'

Foto: Broer van den Boom

Maar buiten het feit dat het voor Linssen persoonlijk een belangrijke treffer was, was het ook voor de wedstrijd een belangrijke goal. 'De 1-0 van mij brak de wedstrijd wel open. Daardoor kwam de tweede helft meer los. Utrecht moest komen, maar toen viel de 2-0 wel op een heel lekker moment', aldus de aanvoerder.

Foto: Wil Kuijpers

'Nu serie winnen'

En door de winst staat Vitesse nu vijfde, boven FC Utrecht. 'Het is heel cliché, maar dit was echt een zes punten-wedstrijd. Het is heel belangrijk om hier te winnen en als je nu de komende serie bekijkt moet je ze ook allemaal winnen. Als je dat doet, sta je er heel goed bij.'