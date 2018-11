Er stroomt geen vervuild water meer in de Berkel, lek nog niet gedicht

Daardoor komt het vervuilde afvalwater met eiwitresten van de FrieslandCampina-fabriek niet meer in de natuur terecht. Ook is de stuw in de Berkel nog steeds omhoog waardoor het vervuilde water niet meer stroomafwaarts kan komen. Hierdoor neemt het zuurstof in het water weer toe waardoor het leefbaarder wordt voor vissen. 'We hebben vandaag ook weinig dode vissen meer aangetroffen in de richting van Almen.' zegt een woordvoerder.

De problemen zijn alleen nog lang niet opgelost. De breuk bevindt zich diep in de grond, onder een drassig stuk en is nog niet gedicht. Het waterschap moet eerst het water wegpompen en de grond afgraven om bij de breuk te komen zodat de pijp met de breuk vervangen kan worden. 'Hier hebben we zeker nog tot en met morgen voor nodig. Maandag kan er dan begonnen worden met inspecteren en kijken wat er stuk is en hoe we dat gaan repareren.'

In het reservoir stroomt op dit moment nog steeds 400.000 liter vervuild afval water. Volgens het waterschap is het reservoir zo groot dat het eventueel nog dagen het vervuilde water kan opvangen.

Bekijk hier de reportage van vrijdag terug: