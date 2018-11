Buren helpen na achtervolging bij arrestaties in Apeldoorn

APELDOORN - Twee mannen van 22 en 24 jaar zijn vrijdagavond na een achtervolging aangehouden in Apeldoorn. Het duo wordt verdacht van diefstal in Heerde.

Een man zag het tweetal vrijdagavond in Heerde rondlopen bij zijn bedrijf, waar onlangs werd ingebroken. Toen het tweetal er in een auto vandoor wilde gaan, zette de man de achtervolging in.

Bij Wapenveld verloor de man het duo uit het zicht. De politie werd ingeschakeld en zocht ondertussen ook naar de auto, maar deze leek verdwenen.

Toch werd de achtervolging even later hervat, deze keer door een bekende van de man uit Heerde. De bekende zag de auto rijden bij Wezep. Hij achtervolgde het duo over de A50 richting Apeldoorn. Bij Apeldoorn-Noord stopte de auto.

Onder auto in tuin

De twee mannen stapten de auto uit en renden weg. Agenten in de buurt sloten de omgeving af. De eerste verdachte werd aangehouden in een tuin, dankzij een tip van een buurtbewoner die de man daar zag lopen.

Even later werd de tweede verdachte gevonden, die had zich in een andere tuin verstopt onder een voertuig.

De politie onderzoekt of de verdachten iets te maken hebben met een diefstal in Heerde eerder die avond.