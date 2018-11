Vink stopt met recyclen kunstgrasmatten voor beter imago

BARNEVELD - Afvalbedrijf Vink uit Barneveld stopt met het innemen en recyclen van kunstgrasmatten. Het is de eerste stap in een reeks maatregelen die het bedrijf gaat nemen om van haar negatieve imago af te komen. 'We zijn afgeschilderd als criminelen', zegt een woordvoerder.

Begin september bleek dat er problemen waren rondom de opslag van de matten. Die moesten op een bepaalde afstand van elkaar worden opgestapeld vanwege brandveiligheid, maar dat lukte niet omdat er te veel matten binnenkwamen bij het bedrijf. De provincie zag dit lange tijd door de vingers, maar sinds twee weken laat de provincie dit niet langer toe. Vink zegt dat het niet mogelijk is zich aan de regels te houden.

Deze week kwam het bedrijf ook in opspraak over het gebruik van vervuilde grond, onder andere in een woonwijk in Barneveld. 'Afgelopen week is ons niet in de koude kleren gaat zitten. We dachten dat we innovatief bezig waren en een bijdrage leverden als bedrijf. Maar we worden nu neergezet als tegenstander van mens en milieu. Dat zijn we zat', zegt woordvoerder Jaap Kevelam.

'Nieuw gezicht'

Vink wil herinrichten en 'met een nieuw gezicht naar buiten komen'. Het stoppen met het innemen en recyclen van de kunstgrasmatten is een eerste stap naar dat nieuwe gezicht. 'Het is jammer want wij waren de enigen in Nederland die dit mochten doen. We zijn enorm teleurgesteld in de provincie', aldus Kevelam.

Vink stopt per direct met het innemen van partijen kunstgras. Bij het bedrijf liggen nog tonnen aan kunstgras, dat wordt nog wel gerecycled.

