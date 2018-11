Roze bruiloft in knalroze trouwlocatie: 'Omdat het kon'

De twee wilde iets bijzonders doen, burgerlijk of saai trouwen zat er echt niet in. Met hulp van een speciaal bedrijf kwamen ze uiteindelijk op het knalroze idee terecht. 'Een roze bruiloft in een roze Belvédère. Dat vonden we gelijk helemaal geweldig', vertelt Pieter.

'In totaal zijn het zeven lampen. Het plaatje is heel mooi geworden', vertelt de eigenaar van het lichtbedrijf. Na een halve dag werk en hier en daar wat bijstellen was het Belvédère roze.

Vrijheid benadrukken

Achter die kleur zit ook een serieuze boodschap. 'We hebben het geluk dat we in een land leven waarin we samen kunnen zijn en in het huwelijk kunnen treden. Dat we het op deze manier een beetje kunnen benadrukken, vonden we wel extra tof natuurlijk', vertelt Stan over het roze huwelijk.

Bekijk de reportage (tekst gaat verder onder de video)



Al vijf jaar bij elkaar

Met de liefde zit het wel goed. Precies vijf jaar geleden kregen Stan en Pieter een relatie, ook op 9 november, maar dan in 2013. Exact twee jaar geleden ging Stan op zijn knieën. 'Bij een mooi diner pakte ik de ringen er toen bij', vertelt de bruidegom.

In het bijzijn van 75 gasten zeiden de twee volmondig 'ja' toen de ambtenaar van de burgerlijke stand ze de welbekende vraag stelde. Even daarvoor had diezelfde ambtenaar een heuse rap voorgedragen. 'Alles is leuker geworden sinds we bij elkaar zijn. Zelfs gewoon de glazen afwassen', besluit Pieter.