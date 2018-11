NEC-trainer De Gier: dit is schandalig

DUIVENDRECHT - NEC-trainer Jack de Gier miste de overtuiging bij zijn ploeg, die met 4-0 te kijk werd gezet tegen Jong Ajax.

"We vonden dat we in de eerste helft te weinig voetbalden en daarom kozen we ervoor om Achahbar erbij te brengen vanaf de rechterkant en hem tussen de linies te laten spelen en een overtal te creëren op het middenveld. Dat lukte even in de tweede helft, maar niet voldoende. Doordat je niet overtuigend bent, krijg je in de eerste helft een klotegoal tegen. Je zit nog in de wedstrijd, maar we krijgen de 2-0 om de oren na balverlies voorin en dan worden drie man heel eenvoudig uitgespeeld. Dan is de mentale klap zo groot, dat iedereen door het ijs zakt. En dat ze dan uitlopen naar 4-0, dat is schandalig."

foto: Broer van den Boom

De trainer ging na afloop de confrontatie aan met de supporters in het uitvak. "Je weet niet wat je moet zeggen. Dit doet gewoon pijn bij iedereen. We hebben met de supporters gepraat op een prima manier. Maar we moeten wat veranderen. Want wat we voor ogen hebben, komt er niet uit. Er zit totaal geen overtuiging in, dat is echt klote om te zien."