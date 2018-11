NEC'er Joey van den Berg; niet zo goed als we denken

DUIVENDRECHT - Het kwam keihard aan, de 4-0 nederlaag van NEC uit tegen Jong Ajax.

Joey van den Berg kon het niet helemaal bevatten. "Heel teleurstellend en dat was ook wel te merken aan iedereen. En dat was maar goed ook, want als je nu nog niet beseft dat het heel pijnlijk is, dan houdt alles op. Blijkbaar zijn we toch niet zo goed als we denken. Er moet echt wat veranderen."

"We hebben dezelfde kansen gehad als zij, maar wij maken ze niet. We hebben moeite om voorin stootkracht te maken en het achterin dicht te houden. Dat is een collectief iets. Dat is niet echt te verklaren. We doen er echt alles aan, dat moet iedereen weten. Alle clichés kunnen we erop los laten: terug naar de basis en alles geven. Maar er moet iets in je zitten dat dit je niet mag overkomen. En het gebeurt nu al voor de tweede keer in drie weken. Heel pijnlijk."