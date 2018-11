Jan Snellenburg: 'Bij Vitesse alleen maar veranderingen meegemaakt'

ARNHEM - Jan Snellenburg, misschien wel de grootste geldschieter ooit van Vitesse, is weer opgekrabbeld na een ernstig verkeersongeluk. 'Het herstel valt me niet mee.'

De 79-jarige Velpenaar, die in vele functies werkzaam was voor Vitesse, reed met een lichte bromscooter door zijn woonplaats toen hij werd geschept door een auto. Snellenburg liep een dubbele schedelbasisfractuur op. Het herstel duurde weken.

Zoeken naar woorden

Vrijdagavond was de voormalig topbestuurder te gast bij het programma 'De Week van Gelderland in Arnhem. Hij vertelde er ook over het ongeluk. 'Ik weet er niet al te veel van, alleen de gevolgen zijn me duidelijk geworden. Mijn ogen en gehoor zijn achteruit gegaan en ik ben ook sneller moe. Soms zoek ik naar woorden als ik praat. Dan wil ik het anders zeggen dan ik heb gezegd. Ik ben ook nog steeds aan het revalideren. Ik moet zeggen, het valt me niet mee.'

Vrienden van Vitesse

'Dat ik naar woorden moet zoeken is best vreemd. Want iemand die mij tot stilstand brengt in mijn spraak, levert wel een prestatie', glimlacht Snellenburg die samen met Cor Guijt en Herman Veenendaal behoorde tot de grote drie geldschieters uit de befaamde groep 'Vrienden van Vitesse.'

Schikken

Hij redde Vitesse meerdere malen van de ondergang en stopte zelfs privé vermogen in zijn geliefde club. Dat Vitesse nu al jaren in buitenlandse handen is, doet Snellenburg niet zo heel veel meer. 'Je moet je er ook in schikken. Ik heb nu een heel andere rol dan toen ik in 1983 bij Vitesse begon. Maar weet je, ik heb vanaf dat moment alleen maar veranderingen meegemaakt bij de club. En ook het voetbal zelf, het hele wereldje, is zo veranderd.'

Slutskiy

Snellenburg ziet dat Vitesse grotendeels Vitesse blijft. Dat stemt hem gerust. 'De eigenaar bemoeit zich niet zo zeer met alles wat Vitesse betreft, maar hij volgt natuurlijk wel alles', vervolgt de man die een vermogen opbouwde dankzij de uitvinding van de petfles. Hij vindt dat de Arnhemse club nog altijd weinig heeft ingeboet qua identiteit. Ook trainer Leonid Slutskiy kan hem wel bekoren. 'Een verschrikkelijke aardige kerel.'

Balletje trappen in de zaal

Tegenwoordig is Snellenburg lid van de Raad van Advies. Al een aantal jaren inmiddels. Hij hoopt na zijn ongeval snel terug te keren op de eretribune van Gelredome en zelfs in de zaal weer een balletje te kunnen trappen met oud-spelers van Vitesse. 'Ik ontvang scheidsrechters en het bestuur van de tegenpartij. Ik vind dat zij met respect behandeld moeten worden.'