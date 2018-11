Gemeente Barneveld: we hadden eerder moeten communiceren over vervuilde grond

BARNEVELD - De gemeente Barneveld geeft toe dat het de raad en inwoners eerder had moeten informeren over de vervuilde grond van het Barneveldse bedrijf Vink. Dat zei wethouder Hans van Daalen (ChristenUnie) vrijdagavond tijdens een commissievergadering.

Het college van burgemeester en wethouders wist al maanden van het gebruik van de grond, maar wilde eerst alle informatie boven tafel krijgen. Daarbij was zorgvuldigheid belangrijker dan snelheid.

Volgens Van Daalen gaf de GGD aan dat de volksgezondheid niet in het geding was. Het college wilde daarom eerst zorgvuldig kijken hoe groot het probleem was en waar de vervuilde grond was gebruikt. Ook moest er een communicatiestrategie en stappenplan komen om bewoners te informeren. Terugkijkend stelde de wethouder vrijdag dat er wellicht een andere keuze nodig was.

Onderzoeksprogramma Zembla bracht het gebruik van de vervuilde grond deze week aan het licht. Het zand, met daarin het schadelijke styreen en DDT, is gebruikt voor nieuwbouwprojecten in Barneveld en Voorthuizen. Donderdag werd duidelijk dat een partij van 10.000 ton zand bij nog eens twintig projecten is gebruikt. Waar precies, is niet duidelijk gemaakt.

Extern onderzoek

Extern onderzoek moet duidelijk maken waar het zand precies ligt, aldus de gemeente. Dat onderzoek begint volgende week en moet alle beschikbare gegevens naast elkaar leggen om zo komen tot betrouwbare informatie over het gebruikte zand en waar dat ligt. De gegevens komen onder meer van de omgevingsdienst en van Vink.

'Fouten bij controle'

De directeur van Vink meldde vrijdag dat het laboratorium mogelijk fouten maakte bij controles van zand. Het bedrijf heeft afnemers inmiddels geïnformeerd over mogelijke verontreiniging. Het bedrijf werkt mee aan nieuwe tests van verdachte grond. Eerder meldde Vink dat de grond niet te vies was voor gebruik in nieuwbouwprojecten.

De GGD Gelderland-Midden stelt echter dat de grond niet gebruikt mogen worden in nieuwbouw. Desondanks zou er geen sprake zijn van gevaar voor de volksgezondheid. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft aangegeven de zaak nauwlettend te volgen.

