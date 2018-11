Schade door wolven mag volledig worden vergoed

Boeren die schade lijden door wolven en andere beschermde dieren mogen daarvoor volledig worden vergoed door de overheid. Met deze nieuwe maatregel wil de Europese Commissie boeren steunen in gebieden waar grotere roofdieren leven.

Tot nu toe mocht de staat slechts tachtig procent vergoeden. Meer zou leiden tot oneerlijke concurrentie.

Honderd procent

Of boeren echt alles gecompenseerd krijgen, hangt volgens ecoloog Roeland Vermeulen van Wolven in Nederland af van het nationale beleid. 'Het ligt wel in de lijn der verwachting dat Nederlandse boeren met schade ook honderd procent vergoed krijgen.'

De maatregel van de Europese Commissie gaat niet alleen over directe schade, zoals doodgebeten schapen of vernielde hekken. Ook investeringen die boeren doen om schade te voorkomen, in bijvoorbeeld afrasteringen, schrikdraad en waakhonden, mogen voor het volle pond worden gecompenseerd.

'Onrust veroorzaken'

'Het is natuurlijk lastig om de directe schade vast te stellen', zegt Vermeulen. 'Een wolf kan ook onrust in een groep schapen veroorzaken. Als dan een schaap te vroeg een doodgeboren lam baart, is een causaal verband moeilijk aan te tonen.' Medische kosten voor een schaap met een wolvenbeet mogen in alle lidstaten volledig worden vergoed. Dat geldt ook voor de kosten voor zoekacties naar vermiste dieren na een aanval van een wolf of ander groot beschermd dier.

Voor een deel van het vergoede bedrag kunnen EU-landen een beroep doen op Europese fondsen.