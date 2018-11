Zangeres Laura van Kaam: 'Het was heftig, maar het gaat goed met mij'

Van Kaam (20) werd landelijk bekend nadat zij in 2013 The Voice Kids wist te winnen. Ondanks het gigantische succes op piepjonge leeftijd ging ze vervolgens door een diep dal. Ze maakte er nooit een geheim van dat ze kampte met depressies.

Leven weer op de rails

Om de depressies te overwinnen onderging ze diverse behandelingen. De vraag of het goed met haar gaat, vindt ze moeilijk te beantwoorden. 'De behandelperiode was heel heftig, maar het gaat nu goed. Ik woon inmiddels op mijzelf en dat is heel fijn', vertelt de zangeres, die druk bezig is om haar leven weer op de rails te krijgen.

Optreden in Doetinchem

Dat is dus goed nieuws voor Laura en haar fans. Maar er is méér goed nieuws. Op 19 januari staat de zangeres namelijk in Schouwburg Amphion in Doetinchem. Dat optreden is bijna uitverkocht, maar er is dus nog een aantal kaarten beschikbaar. Laura kijkt er in ieder geval naar uit: 'Muziek is voor mij het leukste dat er is.'

The Voice-deelneemster was samen met haar zangdocente Sandra Vanreys te gast in de Week van Gelderland. Vanreys vierde onlangs haar 35-jarig jubileum.

