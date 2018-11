Kijk hier: hoe veilig staat jouw huis?

'Het nieuws uit Zevenaar verraste ons', zegt Alex Hekman van ingenieursbureau Sweco vrijdag in De Week van Gelderland. 'Droogteproblematiek en scheuren kennen we vooral uit het westen, bij woningen op houten palen. Deze zomer kwamen de meldingen plots uit het oosten en ging het om huizen die op staal zijn gefundeerd.' Volgens Hekman komt het verzakken van de woningen in Zevenaar onder meer doordat de bodem vervormt als de grondwaterstand in klei- en veengrond verder wegzakt dan ooit tevoren.

Bekijk de video. Daaronder gaat de tekst verder.

Gelderse ondergrond in kaart

Staan de scheurende muren in Zevenaar op zich of moeten ook huiseigenaren elders in Gelderland zich zorgen maken? Om daar antwoord op te geven, bracht Hekman de Gelderse ondergrond in kaart. Uit dit overzicht blijkt dat de risico's op verzakking met name te vinden zijn in en rond Culemborg, Geldermalsen en Lingewaal. Ook boven Nijkerk, Elburg en Wezep slaat de kaart rood uit. Betekent dit dat het een kwestie van tijd is tot huizen hier gaan verzakken? 'Nee', legt Hekman uit. 'Maar het is belangrijk om je af te vragen hoe je huis gefundeerd is. Niet alle woningen lopen schade op en je hebt pas een probleem als de voorkant anders zakt dan de achterkant.'

Bron: Sweco

Oproep gemeenten

Niet alle woningeigenaren zullen weten hoe hun woning gefundeerd is. Hekman: 'Het is een problematiek waarvan de meeste burgers geen kaas hebben gegeten.' Om die reden roept Hekman gemeentes op om goede informatie te verschaffen. 'Ook omdat je als burger wel verantwoordelijk bent voor de grondwaterstand onder jouw huis, al kun je die stand niet zelf beïnvloeden. En heb je schade? Dan kun je pas met repareren beginnen als het grondwaterpeil weer stabiel is. Ook daarbij kan een gemeente je van informatie voorzien.'

Zie ook: Raad Zevenaar: onderzoek verzakte woningen