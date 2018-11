Schrijfster Monique Mulders: 'Kanker heeft mij ook veel gebracht'

Haar boek werd zondag gepresenteerd in het Marikenhuis in Nijmegen, waar ook de fototentoonstelling te zien is. Het boek en de tentoonstelling gaan over het jaar dat de Gelderse moest vechten tegen de slopende ziekte. 'Ik wil benadrukken dat ik wist dat het een pittig jaar zou worden, maar ook dat ik wist dat het te genezen was en dat ik beter zou worden', blikt Monique terug op een beladen maar ook warm jaar.

Confronterend

Dat het toch ook zwaar was, is terug te zien in de foto's die goede vriendin Jikke Göbel maakte. 'Persoonlijk vond ik het afscheren van het haar wel heel confronterend', vertelt Jikke. Voor Monique voelde het desondanks vertrouwd: 'Omdat wij vriendinnen zijn had ik geen moment het idee dat het te confronterend was. En daarnaast was het niet alleen maar zwaar. Jikke fotografeerde mij bijvoorbeeld ook op feestjes.'

Naast foto's staan er in het boek ook verhalen van de mensen om haar heen, zoals haar dochter en een vriendin, maar bijvoorbeeld ook van haar behandelend arts en haar schoonvader. 'Je merkt toch aan je omgeving dat kanker een beladen onderwerp is', aldus Monique.

Inmiddels is ze genezen verklaard en pikt ze haar oude leven weer zoveel mogelijk op. 'Ik ben weer aan het werk en met het gezin gaat het ook goed.'

De fototentoonstelling is nog tot 31 december te zien in het Marikenhuis in Nijmegen.