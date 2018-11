Rens van Eijden en Sjoerd Ars te gast in De Week van Gelderland

Rens van Eijden is te gast in De Week van Gelderland

ARNHEM - Het is een beetje een reünie van de kampioensploeg van 2015 van NEC vrijdagavond in De Week van Gelderland. Want de gasten zijn Rens van Eijden en Sjoerd Ars.

Van Eijden was toen de aanvoerder en Ars de topscorer van het team, dat alle records verbrak bij het behalen van de titel in de eerste divisie. Daar is NEC momenteel nog ver van verwijderd. Rens van Eijden is na twee jaar AZ nu weer terug bij NEC. Hij is opnieuw aanvoerder en praat over het huidige seizoen, waarin de Nijmegenaren vooral heel grillig presteren.

Sjoerd Ars (foto) is momenteel technisch manager bij Fortuna Sittard en spits van tweede divisionist De Treffers. Maar hij zit vrijdagavond vooral aan tafel als volger van De Graafschap, de club waarmee hij vorig seizoen nog promoveerde. Ars gaat in op de vraag hoe de Superboeren zich kunnen handhaven in de eredivisie.

Op de radio zijn Van Eijden en Ars te horen om 17.15 uur. Op TV wordt het duo omstreeks 17.40 uur geïnterviewd bij De Week van Gelderland.