Raad Barneveld wil onderste steen boven

BARNEVELD - De onderste steen boven. Dat willen Barnevelders die in huizen wonen die mogelijk op vervuilde grond zijn gebouwd. Maar dat wil de Barneveldse politiek ook. Daarom is er vrijdagavond een extra vergadering van de gemeenteraad.

Want, zo stelt fractievoorzitter Korevaar van collegepartij Pro'98, ondanks alle informatie die inmiddels is losgekomen leven er nog heel veel vragen over de grondkwestie. Afgelopen weekend werd bekend dat afvalverwerker en recyclingbedrijf Vink in Barneveld een partij van 10.000 ton zand niet volgens de regels getest heeft en dat er in de grond styreen en het bestrijdingsmiddel DDT zit.

Een deel van de grond is vervolgens gebruikt in woningbouwprojecten in onder meer Barneveld en Voorthuizen. Overigens is de concentratie van de vervuilende stoffen volgens de GGD Gelderland-Midden geen bedreiging voor de volksgezondheid, maar had de grond niet gebruikt mogen worden in de woningbouw.

Stevig aan de tand voelen

Ook fractievoorzitter Mijntje Pluimers-Foeken van Lokaal Belang Barneveld wil het college van burgemeester en wethouders van Barneveld stevig aan de tand voelen. Zij wil precies weten wie, wat, wanneer precies gedaan heeft. De gemeente Barneveld stelt op haar website dat de lokale overheid verantwoordelijk is voor de toepassing van grond binnen haar gemeentegrenzen, maar dat het reilen en zeilen op het terrein van het bedrijf Vink onder toezicht van de provincie valt.

De onregelmatigheden en overtredingen van milieuregels zijn geconstateerd door de Omgevingsdienst Rivierenland, die daarvoor de nodige kennis in huis heeft. In een rapport van augustus vorig jaar werden tal van overtredingen in een periode van drie jaar geleden vastgelegd. De belangrijkste overtreding is die met de grond voor de woningbouwprojecten in Barneveld en Voorthuizen. Het rapport van de Omgevingsdienst is doorgestuurd naar het Openbaar Ministerie.

Bodemmonsters

De bewoners van de bewuste huizen werden donderdag geïnformeerd door de gemeente Barneveld. De bewoners kregen onder meer te horen, dat, mochten ze dat willen, een onafhankelijke keuringsinstantie bodemmonsters kunnen nemen bij hun huis. Ook bleek tijdens die bijeenkomst, dat delen van de bewuste partij grond ook op zo'n 20 andere locaties zijn gebruikt.

Zie ook: Vervuilde grond Vink op zeker 20 andere locaties gebruikt