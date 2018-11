'Lelystad Airport alleen open zonder laagvliegroutes'

LELYSTAD - Lelystad Airport mag alleen open als het luchtruim in uiterlijk 2023 is heringedeeld. En de laagvliegroutes moeten verdwijnen. Dat vinden de regeringspartijen CDA en VVD. Ze hebben een motie met die strekking ingediend.

Dat het CDA deze mening is toegedaan, is niet verwonderlijk. De leden van de partij namen zaterdag op het partijcongres in Groningen een resolutie aan waar dit in stond. Dat VVD-Kamerlid Remco Dijkstra de motie heeft ondertekend, is opvallender. Hij heeft zich meermaals uitgesproken voor een snelle opening van het vliegveld.

Dat wil hij nog steeds, zegt hij tegen RTV Oost. 'De VVD wil Lelystad spoedig openen, maar zit net als iedereen niet te wachten op te veel overlast. Daarom starten we rustig met slechts een paar toestellen per dag en werken we eraan om sneller hoger te vliegen. In de optimale situatie stijgen vliegtuigen sneller door. De voorwaarde dat de huidige routes verbeteren, is daarom een logische opdracht.'

Veel weerstand ontstaan

De afgelopen anderhalf jaar is veel weerstand ontstaan tegen de laagvliegroutes van Lelystad Airport. De vliegtuigen die er in de toekomst stijgen en dalen moeten over een grote afstand laag vliegen om het vliegverkeer van Schiphol niet te hinderen. Mensen die onder de nieuwe routes wonen, maken zich zorgen over geluidsoverlast en gevolgen voor hun gezondheid. Minister Cora van Nieuwenhuizen heeft diverse keren aangegeven dat wat haar betreft de laagvliegroutes na de herindeling zijn verdwenen.

De opening van Lelystad Airport staat gepland voor 2020. Als het aan de SP ligt, wordt die opening heroverwogen. De geplande uitbreiding zal zorgen voor een enorme toename van stikstofuitstoot boven kwetsbare natuurgebieden op de Veluwe, aldus de partij. De SP wijst bovendien op de uitspraak die het Europese Hof van Justitie deze week deed. De Nederlandse pogingen om de uitstoot van stikstof terug te schroeven, voldoen volgens het hof niet aan Europese regelgeving.

