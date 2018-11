Busje met 'drugsvaten' langs de kant gezet op A1 bij Twello

TWELLO - De politie heeft vrijdagmiddag een bestelbusje met grote vaten langs de snelweg A1 bij Twello gezet. In verband met de inhoud van het busje is de afrit naar de N791 afgesloten.

Bij de actie is een politievoertuig beschadigd geraakt. De bestuurder van het busje is daarop aangehouden. Wat er in de vaten zit, is onbekend. De politie vermoedt dat de inhoud drugsgerelateerd is. De Adviseur Gevaarlijke Stoffen doet onderzoek naar de vaten.

Iets verderop op een parkeerplaats is een tweede busje stilgezet. De bestuurder van dat busje is op de vlucht geslagen. In verband met de zoekactie vliegt er een politiehelikopter boven Twello.